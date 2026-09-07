Napoli-Arsenal: Mertens entra nella squadra commentatori Champions
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Grande attesa per Napoli-Arsenal, sfida della prima giornata della League Phase di Champions League in programma mercoledì 9 settembre alle 21 al Maradona e trasmessa in esclusiva su Prime Video, con collegamento dalle 19.30. Per la prima notte europea della stagione ci sarà una novità speciale: Dries Mertens entra nel team Champions di Prime Video.
Napoli-Arsenal, ci sarà Mertens al commento
Il miglior marcatore della storia del Napoli, con 148 gol in 397 presenze, seguirà la sfida degli azzurri di Massimiliano Allegri contro l'Arsenal di Mikel Arteta. Mertens sarà in diretta dallo stadio al fianco di Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola, portando il suo punto di vista su una squadra e una città a cui è rimasto profondamente legato.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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