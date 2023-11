FOTO - L'allarme dalla Spagna: "Metà Real Madrid è distrutto!"

Metà Real Madrid è distrutto, titola il principale quotidiano sportivo spagnolo Diario As in merito agli infortuni.

Metà Real Madrid è distrutto, titola il principale quotidiano sportivo spagnolo Diario As in merito agli infortuni. Quello delle partite internazionali viene definito un Virus che sta attaccando il Real. Con gli ultimi infortuni di Vinicius col Brasile e Camavinga con la Francia sono ora 9 i giocatori infortunati sui 23 in rosa. Sono fuori Courtois e Kepa in porta, Militao in difesa, Tchouameni e Bellingham per un problema alla spalla ed a centrocampo sono out anche Arda Guler e Ceballos. Un vero e proprio dream team se si aggiungono i problemi appena smaltiti da Carvajal, Alaba o Mendy.