Eurorivali - Ancora un ko per l'Union Berlino: a Brema arriva la decima sconfitta consecutiva!

La striscia negativa dell'Union Berlino sembra non avere fine. I prossimi avversari del Napoli in Champions League subiscono il decimo ko consecutivo tra campionato e coppa, perdendo 2-0 a Brema contro il Werder. La squadra allenata da Fischer, in dieci dall'ora di gioco per l'espulsione di Khedira, viene affondata dall'autogol di Knoche al 38' e dalla rete di Ducksch al 75'.