Eurorivali - Werder Brema-Union Berlino, le formazioni ufficiali: Bonucci torna titolare

Alle 15.30 si giocano cinque partite di Bundesliga, tra cui anche quella dell'Union Berlino, impegnato in casa del Werder Brema. I rivali del Napoli in Champions League vogliono ritrovare il successo che manca da agosto, mentre il Bayern Monaco sfiderà il Darmstadt all'Allianz Arena. Le altre gare in programma sono Augsburg-Wolfsburg, 'Gladbach-Heidenheim e Stoccarda-Hoffenheim, con Guirassy out per infortunio. Di seguito le formazioni ufficiali di Werder Brema-Union Berlino.

Werder Brema (3-5-2): Zetterer; Veljkovic, Friedl, Jung; Weiser, Schmid, Stage, Bittencourt, Deman; Borre, Ducksch. Allenatore: Werner.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer.