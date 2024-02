Il Barcellona ha scelto De Zerbi per il dopo Xavi: c'è un solo ostacolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi i procuratori di Roberto De Zerbi sono stati avvistati a Barcellona. Ufficialmente per discutere del rinnovo di contratto di un altro loro assistito, Ronald Araujo, con il club blaugrana. Ma nell'incontro tenutosi con la dirigenza catalana si è parlato diffusamente anche dell'allenatore del Brighton in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da As, il nome di De Zerbi mette d'accordo tutti ed è per questo che ora si tratta della prima scelta per il ruolo di allenatore. Xavi ha già annunciato che a fine stagione andrà via, l'ex Sassuolo è in cima alla lista.

L'ostacolo principale è la clausola di uscita dell'allenatore, fissata a circa dieci milioni di euro. Ma gli agenti hanno chiesto un po' di pazienza per trovare un accordo con il club inglese. Il Barcellona ha garantito ai procuratori di De Zerbi che, se riusciranno a risolvere questo ostacolo, sarà l'allenatore del Brighton a prendere in mano la guida della prima squadra dal primo luglio.