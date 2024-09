Il Bologna conquista un punto all'esordio in Champions: finisce 0-0 con lo Shaktar

vedi letture

Termina sul risultato di 0-0 la gara del Dall'Ara tra Bologna e Shaktar Donetsk, valida per la prima giornata del girone di Champions League. Un buon punto per i rossoblu che non trovano ancora la prima vittoria stagionale, ma possono uscire soddisfatti per la prestazione dove hanno creato molto più degli avversari: ben 18 tiri contro 4 e 1.48xG a 0.87 - su cui tra l'altro incide il rigore parato da Skorupski.