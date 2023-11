L'Union Berlino si separa da Fischer e fa la storia: l’allenatore ad interim avrà una vice donna

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERLINO, 15 NOV - L'Union Berlino, ultimo in Bundesliga dove non fa punti dalla fine di agosto, si separa dall'allenatore Urs Fischer. Lo ha annunciato il club delle capitale tedesca rivale del Napoli nel girone di Champions. Il tecnico svizzero, con cui è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto, è stato uno dei principali artefici dell'incredibile ascesa dell'Union fin dal suo arrivo nel luglio 2018. "Per me personalmente, e probabilmente per tutti i tifosi dell'Union Berlino, questo è un momento molto triste - ha detto il presidente dell'Union Berlino Dirk Zingler -. Mi addolora che non siamo riusciti a interrompere il trend negativo delle ultime settimane". Fischer era sulla panchina dei biancorossi quando l'Union è stato promosso in Bundesliga per la prima volta nel 2019, e successivamente lo ha portato in Conference League nel 2021 e in Europa League l'anno dopo.

La scorsa stagione il club della capitale è stata la sorpresa comandando per un certo periodo la Bundesliga e chiudendo alla fine al quarto posto, quindi con la qualificazione alla Champions. Dove poi, inserito in un girone con Real Madrid, Napoli e Sporting Braga ha preso solo un punto in quattro partite. La stagione 'domestica' è cominciata positivamente con tre vittorie nelle prime due partite di campionato e nei sedicesimi di Coppa, ma da allora l'anno dell'Union si è trasformato in un incubo, con una serie di 14 partite senza vittorie, 13 sconfitte consecutive e poi un pari a Napoli, dal 28 agosto in tutte le competizioni. In Bundesliga l'Union ha solo 6 punti in 11 partite e, con una differenza reti peggiore del Colonia. Al posto di Fischer è stato designato l'allenatore dell'Under 19 del club, Marco Grote, che ha, e continuerà ad avere, un vice donna. Si tratta di Marie-Louise Eta, prima donna che andrà a sedersi su una panchina della Bundesliga maschile. Curiosamente, due giorni fa Benjamin Eta, marito di Marie-Louise e anche lui allenatore, è stato esoneraro dal Weiche Flensburg, formazione di quarta serie tedesca. (ANSA).