Ufficiale Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Mourinho

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Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Gasperini sceglie Dybala e Soulé, Mourinho risponde con Mbappé e Vinicius.

La Roma torna a respirare l'atmosfera della Champions League all'Olimpico dopo quasi un decennio e lo fa in una delle sfide più affascinanti della League Phase. Alle ore 21:00 i giallorossi di Gian Piero Gasperini affronteranno il Real Madrid dell'ex José Mourinho, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, con Gasperini che si affida al 3-4-2-1 e sceglie Dybala, Malen e Soulé per il reparto offensivo. Dall'altra parte, Mourinho risponde con un 4-3-3 particolarmente offensivo, affidandosi al tridente composto da Diomande, Mbappé e Vinicius Junior, con Bellingham a guidare il centrocampo insieme a Valverde e Tchouameni.

Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Dybala e Soulé contro Mbappé e Vinicius

Grande attesa per il ritorno di José Mourinho allo Stadio Olimpico, questa volta da avversario alla guida del Real Madrid. Gasperini conferma la difesa a tre con Mancini, N'Dicka ed Hermoso davanti a Gollini, mentre sulle corsie esterne agiranno Molina e Wesley. In mezzo al campo spazio a De Roon e Koné. Tra gli spagnoli, invece, spiccano le scelte di Dumfries e Cucurella sulle fasce difensive, con Rüdiger e Konaté centrali davanti a Courtois. Di seguito le formazioni ufficiali complete della sfida.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Malen, Soulé. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Mestre, Huijsen, Camavinga, Endrick, Alexander-Arnold, Güler, Carreras, Espi, Silva, Diaz, Pitarch. Allenatore: José Mourinho.