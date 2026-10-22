Man United crolla e Carrick è ad un passo dall'addio: voci concrete su Conte

United ko col Como, Carrick verso l’esonero: torna prepotente il nome di Conte per la panchina dei Red Devils

Il Manchester United esce sconfitto dalla sfida di Champions League con il Como, e la panchina di Michael Carrick torna a traballare. Il tecnico, già finito sulla graticola dopo la sola vittoria nelle prime sei partite di Premier League, vede avvicinarsi l’esonero. Fino a poche ore fa la società non aveva intenzione di procedere, ma il ko europeo contro i lariani, arrivato con una rosa decimata dagli infortuni, rischia di cambiare lo scenario e di accelerare le decisioni della dirigenza.

Torna prepotente il nome di Conte

Con l’ipotesi di un cambio in panchina sempre più concreta, ritorna con forza il nome di Antonio Conte, già indicato nei giorni scorsi tra i candidati alla successione insieme a Eddie Howe e a Hurzeler del Brighton. L’ex tecnico del Napoli, che aveva lanciato un messaggio allo United nell’intervista a The Athletic, resta il profilo più suggestivo per un club che cerca una scossa immediata. Per ora si tratta di indiscrezioni, e il futuro di Carrick dipenderà anche dalle prossime partite, ma il clima intorno ai Red Devils è sempre più pesante e il toto-allenatore non si ferma.