Porto, problemi per Farioli: in due rischiano di saltare il Napoli

Vigilia di Champions League con qualche pensiero in casa Porto, che si prepara alla sfida di domani contro il Napoli. Secondo quanto riportato da A Bola, l’infermeria dei Dragões resta un tema caldo per Francesco Farioli, chiamato a fare i conti con due situazioni delicate in attacco proprio a ridosso del match.

William Gomes ancora fermo

Il primo problema riguarda William Gomes, che anche nell’ultima seduta è risultato assente e continua a non allenarsi con il gruppo. Per l’esterno, dunque, la presenza contro gli azzurri appare estremamente complicata. Il quadro non sembra destinato a cambiare nel giro di poche ore, e Farioli dovrà con ogni probabilità costruire la formazione senza di lui.

Pietuszewski, corsa contro il tempo

Preoccupa anche la situazione di Oskar Pietuszewski. L’attaccante polacco si è allenato soltanto in modo limitato e sta lottando per recuperare in vista della gara di mercoledì. Per capire se potrà essere inserito nella lista dei convocati, il giocatore si sottoporrà a un test martedì: sarà quello a dire se Farioli potrà contare su di lui nella sfida di Champions contro la formazione italiana. Il tecnico ex Nizza attende dunque risposte dal campo, consapevole che ogni assenza pesa in un appuntamento così importante. Il Porto spera di recuperare almeno uno dei due, ma l’incertezza resta e le prossime ore saranno decisive per sciogliere i dubbi e definire le scelte in vista del Napoli.