Ufficiale Porto-Napoli, arbitra l'inglese Oliver: la sestina completa

L’arbitro di Porto-Napoli sarà l’inglese Michael Oliver. La sfida di Champions League è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio Do Dragão e vede gli azzurri chiamati a una reazione dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus. Al VAR ci sarà il connazionale Stuart Attwell, in una designazione di altissimo livello per una partita in cui il Napoli, reduce da un periodo difficile e da un’infermeria affollata, cerca punti preziosi nella classifica della League Phase.

Una serata decisiva per le italiane

Per il Napoli la gara di Oporto rappresenta un banco di prova importante, in un momento in cui la squadra è alla ricerca di compattezza e fiducia. Il gruppo è volato direttamente da Torino a Oporto, senza rientrare a Napoli per la chiusura di Capodichino, e dovrà gestire le energie con rotazioni ridotte. Il quarto posto in campionato si allontana, ma l’Europa può offrire una prima risposta di carattere.