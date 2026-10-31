Eurorivali, il Porto avvisa il Napoli: vittoria per 4-0 e punteggio pieno in campionato

Il Porto travolge l'Estoril 4-0 e centra la decima vittoria consecutiva in campionato. Mercoledì la sfida di Champions League contro il Napoli

Il Porto non si ferma più e lancia un altro segnale al Napoli in vista della sfida di Champions League di mercoledì. La squadra di Francesco Farioli travolge l'Estoril per 4-0 nella decima giornata del campionato portoghese, centrando la decima vittoria in altrettante partite. A sbloccare il risultato è Froholdt dopo appena quattro minuti, mentre nella ripresa arrivano le reti di Sainz al 64', André Silva al 70' e Veiga al 73'. Un successo che permette ai Dragões di salire a quota 30 punti, con un bilancio impressionante di 25 gol realizzati e appena 4 subiti, consolidando il primato in classifica.

Il rendimento del Porto in patria è finora impeccabile, con dieci successi consecutivi e un vantaggio di otto punti sul Benfica secondo (con una partita in meno). Diverso il cammino europeo, dove la formazione di Francesco Farioli ha incassato due sconfitte consecutive contro Betis (3-2) e PSV (0-1), dopo il ko iniziale contro il Manchester City. I portoghesi arrivano dunque all'appuntamento con il Napoli forti di un percorso perfetto in campionato, avendo battuto anche l'Estoril questa sera con un netto 4-0. Gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno ospiti all'Estádio do Dragão mercoledì 4 novembre alle ore 21:00.

Champions League, il calendario del Napoli

1ª giornata - 9 settembre - Napoli-Arsenal 0-1

2ª giornata - 13 ottobre - Villarreal-Napoli 3-1

3ª giornata - 20 ottobre - Napoli-Bodø/Glimt 3-1

4ª giornata - 4 novembre - 21:00 - Porto-Napoli

5ª giornata - 24 novembre - 21:00 - Manchester City-Napoli

6ª giornata - 8 dicembre - 21:00 - Napoli-Brugge

7ª giornata - 20 gennaio - 18:45 - Sabah-Napoli

8ª giornata - 27 gennaio - 21:00 - Napoli-Viking