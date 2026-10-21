Ranking UEFA, corsa al 5° posto: Napoli e Roma fanno sorridere l'Italia
Le vittorie di Napoli e Roma nella terza giornata della League Phase di Champions League rappresentano una buona notizia anche per il calcio italiano. Il successo per 4-3 degli azzurri contro il Bodo/Glimt e il netto 4-0 dei giallorossi sullo Slovan Bratislava consentono infatti all'Italia di guadagnare terreno nella classifica stagionale del ranking UEFA. Una graduatoria particolarmente importante, considerando che le prime due federazioni al termine della stagione otterranno un posto aggiuntivo nella Champions League 2027/28. Al momento l'Italia occupa la settima posizione con un coefficiente di 5.785, ma i risultati delle due formazioni italiane rappresentano un primo passo per provare a ridurre il distacco dalle nazioni che la precedono.
Ranking UEFA aggiornato, Italia settima: Inghilterra e Germania davanti a tutti
La classifica stagionale vede attualmente l'Inghilterra al comando, seguita dalla Germania. Terzo posto per il Portogallo, davanti alla Spagna e alla Norvegia. L'Italia, settima, deve recuperare terreno soprattutto nei confronti delle prime due posizioni, quelle che garantirebbero una squadra in più nella prossima edizione della massima competizione europea. La corsa resta comunque aperta, con numerose partite ancora da disputare nelle competizioni UEFA. Di seguito il ranking UEFA stagionale per il posto extra in Champions League.
1. Inghilterra 7.055
2. Germania 6.571
3. Portogallo 6.300
4. Spagna 6.250
5. Norvegia 6.200
6. Turchia 6.100
7. Italia 5.785
8. Azerbaigian 5.625
9. Francia 5.500
10. Grecia 5.400
11. Paesi Bassi 5.333
12. Belgio 5.200
13. Danimarca 5.000
14. Austria 4.800
15. Croazia 4.750
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