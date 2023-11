Real Madrid, Carvajal rientrato dalla nazionale: le ultimi sugli infortunati

Carvajal, che ha giocato due partite in nazionale con la Spagna, è tornato in campo con Ancelotti.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid è allenato per la seconda volta questa settimana al Real Madrid City. Carvajal, che ha giocato due partite in nazionale con la Spagna, è tornato in campo con Ancelotti. I giocatori hanno continuato a preparare la partita di domenica contro il Cadice, che si giocherà allo stadio Nuevo Mirandilla alle 18.30.

La seduta di oggi è iniziata in palestra, prima che i giocatori svolgessero esercizi di circolazione palla, possesso palla e lavoro tattico. L'allenamento si è concluso con alcune partitelle. Bellingham ha completato solo una parte della sessione, mentre Arda Güler, Tchouameni, Courtois, Militão, Kepa, Camavinga e Vini Jr. continuano il processo di recupero.