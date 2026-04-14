Ufficiale Rigore negato con l'Atletico, nulla da fare per il Barcellona: UEFA respinge il reclamo

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(ANSA) - ROMA, 14 APR - A poche ore dalla partita di ritorno, la Uefa ha reso noto di aver respinto il ricorso del Barcellona per un episodio di fallo di mano avvenuto nell'andata dei quarti di Champions League, persa contro l'Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone ha vinto 2-0 al Camp Nou la scorsa settimana e il Barcellona si è lamentato per un episodio in cui il difensore dell'Atletico Marc Pubill ha toccato il pallone con la mano dopo che sembrava aver ricevuto un rinvio dal fondo del portiere.

Il 9 aprile il Barcellona aveva presentato una protesta sulla decisione dell'arbitro di non assegnare il rigore, ritenendo che avesse avuto "un impatto diretto sull'andamento della partita e sul suo risultato". Ma l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha dichiarato la protesta inammissibile", si legge in un comunicato. Il Barcellona aveva protestato anche contro il mancato intervento del Var, che sull'episodio non aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro Istvan Kovacs. (ANSA).