Arsenal di lusso contro le italiane: il dato che 'spaventa' il Napoli

Arsenal di lusso contro le italiane: il dato che 'spaventa' il NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:00Champions League
di Fabio Tarantino
I Gunners e il feeling con l'Italia: 7 vittorie nelle ultime 10 e il fresco precedente di San Siro

Se per il Napoli le sfide contro la Premier League rappresentano un tabù recente da sfatare, l'Arsenal si presenta al Maradona forte di una tradizione ampiamente favorevole contro i club di Serie A.

Dominio recente sulle italiane

Nelle ultime dieci sfide europee disputate contro formazioni italiane, la squadra di Mikel Arteta ha collezionato ben 7 vittorie, 1 pareggio e solo 2 sconfitte, confermando un'ottima continuità di rendimento di fronte ai club del nostro campionato.

Il blitz di San Siro

Tra questi successi spicca la netta vittoria per 3-1 ottenuta in casa dell'Inter nella settima giornata della scorsa edizione di Champions League, a testimonianza di come i Gunners sappiano essere letali anche nei contesti più caldi e prestigiosi della penisola. Il recente colpo a Milano porta il bilancio dell'Arsenal nelle ultime cinque uscite sul suolo italiano a 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, sfatando il vecchio mito del mal d'Africa o della sofferenza logistica lontano dall'Emirates quando si tratta di incrociare le italiane.