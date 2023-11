TABELLA - Flop con l’Union, ma ottavi a un passo: percentuale altissima di passaggio del turno

Il Napoli non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro l'Union Berlino.

Il Napoli non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro l'Union Berlino. La squadra di Rudi Garcia ha impattato contro un avversario che era reduce da dodici sconfitte consecutive e nonostante il vantaggio firmato Politano è stata raggiunta a inizio ripresa, in contropiede. Di Fofana la rete che al 53esimo ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1.

Nonostante il pari, il Napoli è ancora secondo nel gruppo C con 7 punti in 4 partite e la qualificazione agli ottavi resta vicina. Con lo Sporting Braga a tre punti, in caso di sconfitta degli azzurri contro il Real e di successo dei portoghese con l’Union Berlino, basterà pareggiare all'ultima giornata al Maradona proprio contro i lusitani per staccare il pass per gli ottavi di finale. La percentuale di passaggio del turno è altissima, addirittura del 93% come testimonia la tabella che vi proponiamo di seguito fornita da Euro Club Index, che mostra tutti i dati e le proiezioni squadra per squadra.