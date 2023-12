UFFICIALE - Napoli-Barcellona, ecco dove vederla in tv (niente trasmissione in chiaro)

L’urna di Nyon ha emesso ieri il suo verdetto: il Napoli sfiderà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

L’urna di Nyon ha emesso ieri il suo verdetto: il Napoli sfiderà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. La sfida di andata si giocherà il 21 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona (ore 21) e sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Amazon Prime Video.

Essendo proposta da Amazon Prime Video la partita che vedrà protagoniste Napoli e Barcellona sarà ovviamente visibile anche in diretta streaming. La gara dunque non sarà visibile in chiaro.