UFFICIALE - Napoli-Milan, arbitra Marciniak: nella sestina altri 4 polacchi

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì al Maradona. Si tratta del fischietto che ha diretto la finale di Coppa del Mondo tra Argentina e Francia in Qatar 2022. Assistenti i connazionali Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto uomo lo svedese Nyberg (Svezia). A dirigere il Var la coppia polacca Kwiatkowski-Frankowski. Marciniak quest'anno ha già arbitrato una volta il Milan nei gironi di Champions nella vittoria dei rossoneri per 4-0 in casa della Dinamo Zagabria. (ANSA).