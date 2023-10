Union Berlino in crisi, Faz: "Il Napoli è come un compleanno che non vorresti festeggiare"

Crisi infinita per l'Union Berlin, reduce da otto sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League.

Crisi infinita per l'Union Berlin, reduce da otto sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League. Scrive il quotidiano tedesco la Faz: "Erano felici all’Union Berlin alla fine di agosto, dopo il sorteggio di Champions. Real Madrid, Napoli, più il Braga. Avversari di richiamo per la prima volta nell’élite europea. Oggi non c’è quasi più nessuno che è felice. La partita di martedì col Napoli è più che un appuntamento sgradito. È come un compleanno che deve essere festeggiato perché i tuoi parenti se lo aspettano, anche se attualmente sei sotto stress per il trasloco e devi anche cambiare lavoro. La partita contro i campioni d’Italia rischia di aumentare la già notevole crisi dei berlinesi".

La Faz ricorda che l’Union non perdeva otto gara di fila da 19 anni. Nel 2004, però, il club tedesco giocava ancora nel campionato regionale di quarta divisione, e retrocesse a fine stagione.