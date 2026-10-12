Villarreal in emergenza sulle fasce contro il Napoli: due giovani verso la convocazione
Il Villarreal si avvicina alla sfida di Champions League contro il Napoli con alcune assenze che complicano i piani di Íñigo Pérez. Il tecnico dovrà infatti fare a meno di due dei quattro esterni della rosa: Tajon Buchanan si è infortunato durante gli impegni con la nazionale canadese, mentre Nicolás Pepe è indisponibile dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico agli occhi. Una situazione che potrebbe spalancare nuovamente le porte della prima squadra ai giovani dell'Academy.
El Jmili e Gaitán possibili convocati contro il Napoli
Le principali alternative sono Nizar El Jmili e José Gaitán, entrambi in forza al Villarreal B di David Albelda e inseriti nella lista per la Champions League. I due erano già stati chiamati in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Real Madrid e potrebbero essere confermati anche martedì contro il Napoli. El Jmili ha inoltre fatto il suo debutto con la prima squadra proprio al Santiago Bernabéu, disputando alcuni minuti nel finale della gara.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Villarreal
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro