Villarreal in emergenza sulle fasce contro il Napoli: due giovani verso la convocazione

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Oggi alle 17:30 Champions League di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Villarreal prepara la sfida di Champions contro il Napoli con problemi sugli esterni. Buchanan e Pepe sono indisponibili: chance per Nizar El Jmili e José Gaitán.