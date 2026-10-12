Crisi Villarreal, panchina di Iñigo Pérez a rischio: spunta il nome del sostituto
Non è un avvio di stagione semplice per il Villarreal, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Il Sottomarino Giallo ha raccolto appena due vittorie nelle prime otto giornate di campionato, scivolando all'undicesimo posto in classifica. Un rendimento al di sotto delle aspettative che avrebbe già acceso le prime riflessioni sul futuro della panchina.
Villarreal, Iñigo Pérez sotto pressione: Ernesto Valverde possibile sostituto
Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, in particolare da La Razón, la posizione di Iñigo Pérez comincerebbe a essere oggetto di valutazioni da parte della dirigenza. Il tecnico navarro, arrivato con un contratto triennale, non è ancora riuscito a trovare la giusta continuità di risultati. Una situazione che alimenta le indiscrezioni su un possibile avvicendamento alla guida della squadra.
In caso di cambio in panchina, uno dei principali candidati sarebbe Ernesto Valverde, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza all'Athletic Bilbao, lo scorso 30 giugno.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Villarreal
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro