Ufficiale Novità nella lista Champions: Giovane prende il posto dell'infortunato Favasuli

Cambio nella lista Champions del Napoli alla vigilia del Villarreal: Giovane prende il posto di Favasuli sfruttando una norma prevista dal regolamento UEFA.

Novità importante nell'elenco del Napoli per la Champions League. Alla vigilia della sfida contro il Villarreal, in programma martedì 13 ottobre alle ore 21 all'Estadio de la Ceramica, è arrivato un cambio nella lista UEFA: Giovane ha preso il posto dell'infortunato Favasuli. Una sostituzione consentita dal regolamento in caso di infortunio o malattia di lunga durata di un calciatore di movimento. L'attaccante può così prendere parte alla trasferta spagnola e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri.

La regola UEFA che permette al Napoli di inserire Giovane

Questo il passaggio del regolamento che consente la modifica: "Infortunio o malattia di lunga durata di un giocatore di movimento: durante la fase a gironi fino alla sesta giornata inclusa, la società interessata può sostituire temporaneamente un massimo di un giocatore di movimento e iscrivere un nuovo giocatore di movimento. La società deve completare l'iscrizione ufficiale nella Lista A con il giocatore sostitutivo, il quale deve essere stato iscritto alla società conformemente all'articolo 30 prima della scadenza per la Lista A di cui al paragrafo 31.09 (e). Un infortunio o una malattia di un giocatore di movimento è considerato di lunga durata se dura almeno 60 giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o l'insorgenza della malattia. Se il giocatore di movimento guarisce prima della fine di questo periodo di 60 giorni, il giocatore rimane comunque non idoneo a partecipare a nessuna competizione per club UEFA (ad esempio UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League) fino alla fine di tale periodo".