Dalla Spagna, il Villarreal cerca rinforzi: occasione Sancho a parametro zero
Il Villarreal guarda al mercato degli svincolati per valutare possibili rinforzi da mettere a disposizione di Iñigo Pérez. Tra i profili che potrebbero rappresentare un'opportunità per il Sottomarino Giallo spunta quello di Jadon Sancho, esterno offensivo inglese classe 2000, attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza al Manchester United.
Calciomercato Villarreal, dalla Spagna: Jadon Sancho possibile rinforzo a parametro zero
Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il 26enne potrebbe rappresentare un'occasione interessante per il club spagnolo, che avrebbe la possibilità di assicurarsi un calciatore di esperienza internazionale senza dover sostenere i costi del cartellino.
Sancho, che nel corso della carriera ha maturato esperienza sia in Premier League che in Bundesliga, è ancora alla ricerca di una nuova destinazione. Il suo valore di mercato, secondo le stime di Transfermarkt riportate dalla testata spagnola, si aggira intorno ai 18 milioni di euro, ma lo status di svincolato gli consentirebbe di trattare liberamente con qualsiasi società.
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