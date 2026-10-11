Il Napoli e tutte le italiane sono un tabù per il Villarreal: il dato è clamoroso

Il Villarreal cerca il primo successo in Champions, ma a La Cerámica ha vinto soltanto una delle ultime sei gare contro club italiani.

Il Villarreal proverà a cancellare la sconfitta subita a Dortmund nel debutto in Champions League quando martedì ospiterà il Napoli. Gli spagnoli dovranno però invertire una tendenza poco favorevole nelle sfide casalinghe più recenti contro le squadre italiane: nelle ultime sei disputate a La Cerámica hanno raccolto una sola vittoria, tre pareggi e due sconfitte, segnando sei reti e subendone undici. L'ultimo ko risale al 2017, quando la Roma si impose con un netto 4-0 in Europa League.

Dal ko contro il Napoli alla rivincita del 2016

Tra le sconfitte c'è proprio quella contro il Napoli nella fase a gironi della Champions League 2011-2012: gli azzurri vinsero 2-0 in Spagna. Il Villarreal si prese la rivincita nel 2016, imponendosi per 1-0 in Europa League. Più recentemente sono arrivati i pareggi contro Atalanta e Juventus: 2-2 con i bergamaschi e 1-1 con i bianconeri nella Champions 2021-2022, mentre nell'ultima sfida contro una formazione italiana il Villarreal ha nuovamente pareggiato 2-2 con la Juventus.

Villarreal-Napoli, il bilancio degli scontri diretti

Allargando lo sguardo all'intera storia europea del Villarreal, iniziata nella stagione 2002-2003, il rendimento interno contro le italiane resta comunque positivo: in tredici partite tra Coppa Intertoto, Coppa UEFA, Europa League e Champions sono arrivate sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Nei precedenti contro il Napoli, invece, il bilancio indicato è di due successi spagnoli e una vittoria azzurra. Martedì sera a La Cerámica le due squadre torneranno ad affrontarsi, con il Villarreal alla ricerca dei primi punti nella competizione.