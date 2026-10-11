Villarreal-Napoli, le informazioni per i tifosi azzurri che andranno in Spagna
La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma allo Estadio de la Cerámica tra il Villarreal ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.
Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalla Polizia locale è in Plaza Labrador (Plaça Llaurador) in prossimità del Bar Milagros.
Le aree parcheggio sono collocate in calle Ermita e Avenida Alemania.
Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale e le indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli.
Si consiglia, infine, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di prendere visione delle indicazioni fornite dal Consolato Generale D'Italia – Barcellona.
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