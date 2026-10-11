Ufficiale Villarreal-Napoli, domani le conferenze: svelato il calciatore che affiancherà Allegri

Il Napoli entra subito in clima Champions dopo il successo sul Frosinone. Lunedì allenamento a Castel Volturno, poi in serata parleranno Allegri e Rafa Marin.

Per il Napoli è già tempo di pensare alla Champions League. Martedì 13 ottobre alle ore 21 gli azzurri saranno impegnati sul campo del Villarreal nella seconda giornata della League Phase e domani vivranno la consueta vigilia europea. La squadra si allenerà alle 11 al Training Center di Castel Volturno, prima della partenza per la Spagna.

Alle 19.15 conferenza di Allegri e Rafa Marin

L'appuntamento con i media è invece fissato per le 19.15 all'Estadio de la Ceramica. Per il Napoli interverranno in conferenza stampa Massimiliano Allegri e Rafa Marin. Una vigilia particolare soprattutto per il difensore spagnolo, che nella scorsa stagione ha vestito proprio la maglia del Villarreal e martedì ritroverà il suo ex club da avversario.

IL PROGRAMMA COMPLETO

NAPOLI

- Lunedì 12 ottobre ore 11:00 allenamento al Training Center di Castel Volturno

- Lunedì 12 ottobre ore 19:15 conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Rafa Marin all'Estadio de la Ceramica

VILLARREAL

- Lunedì 12 ottobre ore 16:30 conferenza stampa di Inigo Perez e un calciatore della squadra spagnola all'Estadio de la Ceramica

- Lunedì 12 ottobre ore 18:00 allenamento alla Ciudad Deportiva José Manuel