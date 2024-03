Xavi scaccia la pressione: "Col Napoli è un'opportunità! Non c'è paura di fallire"

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "La vedo come un'opportunità provare ad entrare nei quarti dopo 4 anni senza, possiamo capovolgere la tendenza degli ultimi anni. E' una partita in casa, abbiamo infortuni ma non deve essere una scusa, dovremo mostrare il nostro calcio con coraggio. Non c'è paura di fallire, anzi necessità di dimostrare che possiamo giocarcela in questa competizione".

Vi giocate qualcosa di più oltre i quarti?

"Io non sono la cosa importante, conta la società, la squadra, io ho già una data di scadenza e non sono importante, lo ripeto. Conta la squadra, l'unione della tifoseria che domani deve riempire di nuovo lo stadio".