L'Atalanta chiude la pratica nel 1T e poi gestisce: 3-1 al Pafos all’esordio in Conference

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L'Atalanta chiude la pratica Pafos già nel primo tempo con Elmas, Raspadori e Scamacca, poi gestisce il vantaggio nella ripresa.

L’Atalanta comincia nel migliore dei modi il proprio cammino in Conference League, superando il Pafos per 3-1 alla New Balance Arena. La squadra di Sarri indirizza subito la partita e chiude i conti già nel primo tempo, grazie alle reti di Elmas, Raspadori e Scamacca. Il macedone sblocca il risultato dopo appena 50 secondi, sfruttando l’assist di Raspadori e il velo di Scamacca. Al 18’ arriva il raddoppio: Zalewski si procura un calcio di rigore che l’ex attaccante del Napoli trasforma con freddezza. Quasi allo scadere della prima frazione, Scamacca firma il tris, superando Majecki dopo essersi inserito tra le maglie della difesa cipriota.

Atalanta, gestione nella ripresa ma si ferma Raspadori

Nella seconda metà di gara la Dea amministra il vantaggio senza correre particolari rischi, sfiorando anche il poker con Zalewski e De Ketelaere. Nel finale, però, Biel trova il gol della bandiera per il Pafos, approfittando di un controllo in area e battendo Carnesecchi con una conclusione di prima intenzione. La vittoria, la seconda consecutiva per i bergamaschi, è accompagnata dalla preoccupazione per le condizioni di Raspadori: l’attaccante accusa un problema muscolare alla coscia destra subito dopo aver calciato il rigore del 2-0 e al 20’ è costretto a lasciare il campo, sostituito da De Ketelaere. Gli esami strumentali sono attesi per domani e chiariranno l’entità dell’infortunio. La sua presenza nella trasferta di domenica 18 ottobre alle 18 contro il Milan è a rischio, in una situazione già complicata dalle assenze di Kessie, Bellanova, Scalvini, Hien e Kossounou.