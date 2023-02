Braga-Fiorentina, le formazioni ufficiali: tridente Gonzalez-Jovic-Saponara

Alle 18:45 inizia il primo atto del turno playoff di Conference League per la Fiorentina, impegnata in casa del Braga.

Alle 18:45 inizia il primo atto del turno playoff di Conference League per la Fiorentina, impegnata in casa del Braga nei primi 90 minuti del doppio confronto. Italiano non riserva grandi sorprese, se non per la presenza di Venuti a destra al posto di Dodo e Biraghi che vince il ballottaggio con Terzic. Mandragora dal 1' a centrocampo, in attacco con Jovic ci sono Gonzalez e Saponara. Di seguito le formazioni ufficiali.