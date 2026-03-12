Ottavi Conference, i risultati delle gare d’andata: tre successi esterni, vince l’AZ
Si sono concluse le gare delle 18:45 valide per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Shakhtar Donetsk e Rayo Vallecano hanno già messo un piede nel turno successivo, vincendo entrambe 3-1 in trasferta rispettivamente contro Lech e Samsunspor. Importante affermazione esterna anche per lo Strasburgo, che supera 2-1 il Rijeka fuori casa. Successo casalingo invece per l’AZ Alkmaar, che batte 2-1 lo Sparta Praga, consolidando il vantaggio in vista del ritorno.
AZ Alkmaar vs Sparta Praga 2-1
29' e 87' Parrott (AZ), 50' Vojta (S)
Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk 1-3
36' Marlon (S), 48' Newerton (S), 70' Ishak (L), 86' Isaque Silva (S)
Rijeka vs Strasburgo 1-2
2' Panichelli (S), 72' Godo (S), 76' Majstorovic (R)
Samsunspor vs Rayo Vallecano 1-3
15' e 78' Alemao (RV), 21' Marius (S), 40' Garcia (RV)
Le gare delle 21.00
21:00 – Celje vs AEK Atene
21:00 – Crystal Palace vs AEK Larnaca
21:00 – Fiorentina vs Rakow
21:00 – Sigma Olomouc vs Magonza
