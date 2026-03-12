Conference, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Rakow: le scelte di Vanoli
Si apre questa sera il sipario sugli Ottavi di Conference League con la Fiorentina impegnata alle 21:00 contro i polacchi del Rakow Czestochowa, gara di andata in programma allo stadio Artemio Franchi. I viola arrivano all’appuntamento dopo aver superato al playoff lo Jagiellonia, mentre il Rakow ha ottenuto la qualificazione diretta al turno successivo grazie al secondo posto nella fase a gironi della competizione europea.
Le formazioni ufficiali del match
Con la priorità della salvezza in campionato, Paolo Vanoli opta per una formazione piuttosto rivisitata, pensando già al prossimo impegno contro la Cremonese. In attacco, senza la disponibilità di Moise Kean, ci sarà ancora una volta Roberto Piccoli a guidare il reparto offensivo. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Parisi, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.
A disposizione: De Gea, Leonardelli, Dodo, Kouadio, Balbo, Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Braschi, Puzzoli, Bonanno, Sadotti.
Allenatore: Paolo Vanoli.
RAKOW CZESTOCHOWA (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Ivi Lopez, Brunes, Makuch.
A disposizione: Trelowski, Czeremski, Arsenic, Bulat, Mosor, Amorim, Ilenic, Mircetic, Rocha, Diaby-Fadiga, Napieraj.
Allenatore: Lukasz Tomczyk.
