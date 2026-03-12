La Fiorentina si salva, vittoria allo scadere: 2-1 in rimonta contro il modesto Rakow

Si chiude 2-1 la gara di andata degli ottavi di Conference League tra Fiorentina e Rakow Czestochowa al Franchi. Tutto si decide nella ripresa: al 60’ Brunes sblocca il match per i polacchi, ma meno di due minuti dopo Ndour ristabilisce subito la parità. Negli ultimi minuti, i viola trovano il sorpasso grazie al rigore trasformato da Gudmundsson, concesso dopo un fallo di mano guadagnato da Dodo.

Primo tempo equilibrato e ripresa spettacolare

La Fiorentina domina gran parte della partita, creando occasioni già nel primo tempo senza riuscire a sbloccarla: Parisi e Fazzini mettono in apprensione la difesa polacca, ma Christensen e Racovitan negano il gol ai viola. Nella ripresa la partita si anima con l’azione del vantaggio polacco e la immediata risposta di Ndour. La Fiorentina sfiora ancora il gol con Piccoli, prima di trovare il definitivo 2-1 in pieno recupero con Gudmundsson, che regala ai viola un risultato importante in vista del ritorno tra una settimana.