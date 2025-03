Conference, Jagiellonia e Djurgarden avanti! Tutti i risultati finali

Grande spettacolo nelle prime quattro sfide di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Lo Jagiellonia cade 2-0 sul campo del Cercle Brugge ma passa il turno grazie al tris dell'andata. Nessun problema invece per il Djurgarden che rifila tre gol al Pafos e vola ai quarti. Sarà lo Celje l'avversario della vincente tra Fiorentina e Panathinaikos nei quarti di Conference League. Partita leggendaria alla Stockhorn Arena di Thun, dove gli ospiti acciuffano il Lugano e guadagnano i supplementari al 95', segnando su rigore la rete del 4-3, e si ritrovano anche in superiorità numerica. Un vantaggio sfruttato subito con il gol del 4-4 di Nieto ma Doumbia, a due minuti dal 120', porta le squadre ai rigori, che sono fatali alla squadra di casa. Passa anche il Rapid Vienna, finisce ai supplementari il sogno del Borac Banja Luka.

Conference League, il ritorno degli ottavi di finale

Chelsea - Copenaghen 0-0

Fiorentina - Panathinaikos 2-0: 12' Mandragora, 24' Gudmundsson

Guimaraes - Betis 0-2: 5' e 20' Bakambu

Legia - Molde 0-0

Rapid - Borac Banja Luka 2-1: 66' Ogrinec (B), 70' Beljo (R), 96' Schaub

Lugano - Celje 5-4 (6-7 d.c.r.): 21' Belhadj (L), 40' Seslar (C), 42' e 80' Koutsias (L), 44' dos Santos (L), 68' Svetlin (C), 90'+5 rig. Kucys (C), 97' Nieto, 118' Doumbia

Cercle Bruges - Jagiellonia 2-0: 8' van der Bruggen, 50' Felipe Augusto

Djurgarden - Pafos 3-0: 35' Fallenius, 69' Stensson, 86' Nguen

L'andata degli ottavi di finale

Betis - Guimaraes 2-2

Copenaghen - Chelsea 1-2

Molde - Legia 3-2

Panathinaikos - Fiorentina 3-2

Borac Banja Luka - Rapid 1-1

Celje - Lugano 1-0

Jagiellonia - Cercle Bruges 3-0

Pafos - Djurgarden 1-0