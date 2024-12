Ufficiale Conference, le formazioni di Vitoria SC-Fiorentina: fuori Kean, Gudmundsson dal 1’

vedi letture

Alle ore 21:00 va in scena il 6° e ultimo turno della Fase campionato di Conference League. La Fiorentina è ospite dei portoghesi del Vitoria SC a Guimaraes, con un pareggio sarebbe sicura di qualificarsi tra le prime otto e di saltare quindi il turno dei playoff, ma sarebbe meglio vincere per i viola così da tentare di qualificarsi secondi ed evitare incroci nel tabellone con il Chelsea almeno fino all'eventuale finale. Palladino in porta si affida a Terracciano come da annuncio, in difesa riposo iniziale per Ranieri e Gosens, al loro posto ci sono Martinez Quarta (che si riprende la fascia da capitano) e Parisi. In mezzo dentro Mandragora con Richardson, sulla trequarti c'è Ikone e non Colpani, davanti Kouame al posto di Kean.

Di seguito le formazioni ufficiali di Vitoria SC contro Fiorentina.

VITORIA SC: Varela; M. Silva, T. Silva, Cesar, J.M. Mendes, Rivas, J. Mendes, Costa, Fernandes, G. Silva, Santos.

A disposizione: Charles, Gui, Miguel Maga, Mikel Villanueva, Tomás Ribeiro, Tomás Händel, Diogo Sousa, Telmo Arcanjo, Samu, Zé Carlos, Bica, Dieu Merci

Allenatore: Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Gudmundsson, Beltran; Kouame.

A disposizione:

Allenatore: Palladino.