Conference League, Fiorentina pareggia col Ferencvaros e chiude prima

La Fiorentina ottiene il punto che le bastava, 1-1 sul campo del Ferencvaros negli ultimi 90 minuti del girone di Conference League. Primo tempo asciutto con i Viola che accusano un duro colpo, perdendo Nico Gonzalez per infortunio. La serata si complica con il vantaggio del Ferencvaros al 48' con Zachariassen. Ranieri reindirizza la partita ribadendo in rete una spizzata di testa di Nzola. La Fiorentina passa come prima del girone e potrà giocare direttamente gli ottavi di Conference League.