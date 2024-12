Conference, tutti i risultati: manita Chelsea, il Rapid vince e va agli ottavi

Sono terminate le gare dell'ultima giornata della fase campionato della Conference League.

Sono terminate le gare dell'ultima giornata della fase campionato della Conference League. Il Chelsea segna 5 gol e mantiene il primo posto in classifica. 1-1 il punteggio fra Guimaraes e Fiorentina che al momento, in attesa del fischio finale di Djurgarden - Legia (la gara era stata interrotta nel primo tempo per tafferugli sugli spalti), mantengono secondo e terzo posto in classifica.

APOEL - FC Astana 1-1

57' Donis (AP), 64' Kazukolovas (AS)

Betis - HJK 1-0

27' Johnny Cardoso

Borac Banja Luka - Omonia 0-0

Celje - TNS 3-2

19' Davies (T), 20' e 43' Edmilson (C), 42' Holden (T), 79' Zec (C)

Cercle Brugge - Basaksehir 1-1

74' Piatek (B), 82' Brunner (CB)

Chelsea - Shamrock Rovers 5-1

23', 34' e 45+4' Guiu (C), 26' Poom (S), 40' Dewsbury-Hall (C), 58' Cucurella

Djurgarden - Legia 3-1 (in corso)

25' Nguen (D), 45+4' Hummet (D), 56' Wszolek (L), 76' Aslund (D)

Guimaraes - Fiorentina 1-1

33' Gustavo (G), 87' Mandragora (F)

Hearts - Petrocub 2-2

21' Platica (P), 64' Wilson (H), 70' Spittal (H), 83' Mudrac (P)

Heidenheim - St. Gallen 1-1

30' Theuerkauf (H), 77' Stanic (SG)

Jagiellonia - O. Ljubljana 0-0

Larne - Gent 1-0

74' Cosgrove

LASK - Vikingur Reykjavik 1-1

23' Sigurpalsson (V), 26' Ljubicic (L)

Lugano - Pafos 2-2

4' aut.Saipi (P), 6' Belhadj (L), 33' Bottani (L), 90+5' Goldar (P)

Molde - Mlada Boleslav 4-3

5' Sucky (MB), 27' Ihler (M), aut.Kral (M), 59' Kusej (MB), 61' Vydra (MB), 64' Kaasa (M), 90+1' Stenevik (M)

Panathinaikos - Dinamo Minsk 4-0

33' Jeremejeff, 54' e 65' Tete, 85' Ioannidis

SK Rapid - FC Copenhagen 3-0

45+2' Beljo, 51' e 65' Wurmbrand

TSC - Noah 4-3

5' e 49' Matheus Aias (N), 15' Ferreira (N), 41' Stanic (T), 75' e 760 Djakovac (T), 81' Pantovic (T)