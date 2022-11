Tutto facile per la Fiorentina contro l'RFS: finisce 0-3, viola costretti agli spareggi

Basta un tempo alla Fiorentina, che vince 0-3 in casa dell'RFS di Riga con tutti i gol segnati nella prima frazione.



© foto di Giacomo Morini

Tre gol quasi senza accorgersene

Dopo trenta secondi il gioco si ferma subito: il debuttante Dubra si fa male calciando il primo pallone e deve subito uscire. Al primo tiro in porta, la Fiorentina la sblocca: Barak di testa piega la resistenza non proprio strenua del portiere Steinbors. Il tema della partita è chiaro fin dalle prime battute: a Riga si gioca a una porta sola. E allora ecco altri tentativi, tra il solito Barak e un Ikone pimpante sulla destra ma impreciso al tiro. La Fiorentina amministra il pallone e il vantaggio, rischiando però di subire il pari prima dell'intervallo e ringraziando Ilic per la scarsa mira sul colpo di testa trova la forza per destarsi e andare a colpire. Lo fa due volte a ridosso dell'intervallo: prima Cabral sfrutta l'assist di tacco di Barak e fa 0-2, poi Saponara cala il tris nel recupero con un meraviglioso tiro da fuori. All'intervallo più tre viola quasi senza accorgersene.

Secondo tempo accademia e passerella

Concluso così il primo tempo, la ripresa diventa una sorta di esibizione accademica e occasione per testare alcuni dei giocatori meno utilizzati. E allora dentro il giovane Bianco e con lui Zurkowski, possibile uomo-mercato a gennaio, e non solo: arriva anche il momento dell'esordio europeo per il baby attaccante Distefano, classe 2003 al quale viene concessa più di mezz'ora. C'è gloria anche per Terracciano, che deve sporcarsi i guanti intorno a metà secondo tempo, con tre interventi nell'arco di pochi minuti, due dei quali (su Lipuscek prima e su Emerson poi) di grande qualità e riflessi. La partita si trascina sino al suo termine senza altri grandi sussulti, per la festa della Fiorentina al triplice fischio che però è solo a metà: il Basaksehir non fa passi falsi e con la vittoria dei turchi sugli Hearts per la squadra di Italiano è secondo posto e turno aggiuntivo, contro le retrocesse dall'Europa League