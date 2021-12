UFFICIALE - Focolaio Tottenham, rinviata la sfida di Conference League contro il Rennes

Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato che la sfida di domani contro il Rennes è stata rinviata a data da destinarsi: "Possiamo confermare che la partita casalinga del Gruppo G di UEFA Europa Conference League contro il Rennes non si svolgerà domani (giovedì 9 dicembre) a causa delle tante positività al coronavirus riscontrate nel club. Le discussioni con la UEFA sono in corso e forniremo un ulteriore aggiornamento a tempo debito.

Inoltre, a seguito di alcune discussioni con l'Agenzia per la sicurezza sanitaria (ex Public Health England) e i consulenti del DCMS, al Club è stato consigliato di chiudere per il momento il centro d'allenamento, nell'interesse della salute e della sicurezza dei giocatori e del personale.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



