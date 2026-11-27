Cambia la vita con un... gol: il Napoli ha già in rosa il suo primo rinforzo invernale
Nel giro di pochi giorni Noa Lang è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel Napoli di Massimiliano Allegri. Prima l'assist decisivo per Scott McTominay nella sfida di campionato contro il Torino, poi la gioia del gol in Champions League, con la rete del momentaneo vantaggio azzurro contro il Manchester City all'Etihad Stadium. Due prestazioni che potrebbero rappresentare un punto di svolta nell'avventura partenopea dell'attaccante olandese, finora caratterizzata da alti e bassi.
Napoli, Lang potrebbe restare: cambia lo scenario per gennaio
Nonostante una parte della tifoseria azzurra continui a contestarlo, l'ex PSV Eindhoven potrebbe anche decidere di proseguire la propria avventura all'ombra del Vesuvio. Nelle ultime settimane si sono susseguite le indiscrezioni relative a una possibile cessione nel corso della sessione invernale di calciomercato, ma il recente rendimento dell'olandese potrebbe cambiare gli scenari. Le prossime partite rappresenteranno un'ulteriore occasione per conquistare la fiducia dell'ambiente.
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