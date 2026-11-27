Gilmour ha conquistato Allegri: titolare col Sassuolo, può mettere Lobotka alla porta
La notte dell'Etihad Stadium potrebbe aver rappresentato il definitivo punto di svolta nell'avventura napoletana di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese ha offerto una prestazione di altissimo livello contro il Manchester City, distinguendosi per qualità nella gestione del pallone, intelligenza tattica e capacità di proteggere la difesa. A impreziosire la sua prova anche l'assist per Rasmus Hojlund in occasione del primo vantaggio azzurro. L'ex Brighton ha saputo sfruttare al meglio l'opportunità concessagli dall'infortunio di Stanislav Lobotka.
Napoli, Gilmour confermato col Sassuolo: può essere il regista del futuro
Massimiliano Allegri confermerà Gilmour dal primo minuto anche domenica contro il Sassuolo. Il tecnico toscano nutre grande fiducia nelle qualità dello scozzese, sempre più coinvolto nel progetto tecnico azzurro. Considerando anche il possibile addio di Lobotka al termine della stagione, Gilmour potrebbe candidarsi a raccogliere l'eredità dello slovacco in cabina di regia, diventando una pedina centrale anche nel Napoli del futuro.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro