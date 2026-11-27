Tuttonapoli Gilmour ha conquistato Allegri: titolare col Sassuolo, può mettere Lobotka alla porta

Dopo la grande prestazione contro il Manchester City, Billy Gilmour sarà confermato dal primo minuto anche nella sfida di domenica contro il Sassuolo.

La notte dell'Etihad Stadium potrebbe aver rappresentato il definitivo punto di svolta nell'avventura napoletana di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese ha offerto una prestazione di altissimo livello contro il Manchester City, distinguendosi per qualità nella gestione del pallone, intelligenza tattica e capacità di proteggere la difesa. A impreziosire la sua prova anche l'assist per Rasmus Hojlund in occasione del primo vantaggio azzurro. L'ex Brighton ha saputo sfruttare al meglio l'opportunità concessagli dall'infortunio di Stanislav Lobotka.

Napoli, Gilmour confermato col Sassuolo: può essere il regista del futuro

Massimiliano Allegri confermerà Gilmour dal primo minuto anche domenica contro il Sassuolo. Il tecnico toscano nutre grande fiducia nelle qualità dello scozzese, sempre più coinvolto nel progetto tecnico azzurro. Considerando anche il possibile addio di Lobotka al termine della stagione, Gilmour potrebbe candidarsi a raccogliere l'eredità dello slovacco in cabina di regia, diventando una pedina centrale anche nel Napoli del futuro.