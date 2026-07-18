Dimaro 2026, Del Genio sul 1º giorno: "Ecco il modulo provato ed un protagonista a sorpresa"

vedi letture

Ritiro Dimaro 2026, il racconto del primo giorno di Paolo Del Genio

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto da Dimaro nel corso di Canale 8, parlando del primo giorno di ritiro con le prime indicazioni tattiche: "Allegri ha parlato di tante soluzioni per il sistema di gioco. La mia curiosità era capire non quello che farà tutto l'anno, ma almeno quello che avrebbe fatto al primo giorno, un sistema devi utilizzarlo e nel primo allenamento le due squadre della partitella avevano lo stesso modulo.

Poi cambierà dalla prossima, ma entrambe hanno utilizzato il 4-3-3. Può essere interessante o non significare nulla, ma Lindstrom ha giocato bene, giusto per dare un'indicazione. Però sappiamo che nei ritiri cambiano le storie di alcuni giocatori, alcuni che sembrano emerginati poi piacciono ad un altro tecnico e si rilanciano. Non è un argomento, ma magari lo diventa. Allegri lo vede da mezzala, sappiamo che da esterno ha fatto fatica. Poi 99% andrà via, ma se raccontiamo il ritiro e siamo qui per questo...".