L'infortunio di Buongiorno cambia il mercato? Per ora no: il Napoli dà priorità alle cessioni

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Il Napoli che inizia la preparazione in ritiro deve fare a meno di Alessandro Buongiorno. La necessità di un consulto ha fatto scattare un vero e proprio allarme e tanti discorsi sulle strategie di mercato per un intervento in difesa. Cosa cambierà adesso? Ha provato a dare una risposta sul suo sito ufficiale l'esperto di meccato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: per il momento poco.

Napoli, tutto fermo anche per un sostituto di Buongiorno

L’idea del club è la stessa degli altri settori, ovvero prima piazzare gli esuberi. In questo momento l'idea è di valutare Rafa Marin, che per il club ha qualità interessanti, e - riferisce l'esperto - si può sempre adattare Olivera per poi prendere decisioni più avanti. Verranno valutate anche altre soluzioni, soprattutto dopo le cessioni, e piace sempre Gatti che resta un'opzione soprattutto se non dovesse cambiare la sua situazione.

Infortunio Buongiorno, la nota del Napoli

Ecco quanto ha comunicato il Napoli: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".