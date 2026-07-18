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Dimaro 2026, inaugurata la Mostra dei trofei: la videogallery dall'interno

Dimaro 2026, inaugurata la Mostra dei trofei: la videogallery dall'interno
Oggi alle 01:00Ritiro Napoli
di Arturo Minervini
All'interno della struttura sono esposti i trofei del club, oltre a tante maglia celebrative della storia del club, che hanno attratto la curiosità di molti tifosi.

Ieri mattina, all'interno del village di Dimaro, nei pressi del campo sportivo di Carciato, è stata inaugurata l'area espositiva dedicata ai trofei della SSC Napoli. Alla cerimonia del taglio del nastro era presente anche Valentina De Laurentiis, responsabile dei progetti di marketing, merchandising e delle iniziative creative legate alle celebrazioni del Centenario del club.

Dimaro, Valentina De Laurentiis inaugura nuova area trofei

All'interno della struttura sono esposti i trofei del club, oltre a tante maglia celebrative della storia del club, che hanno attratto la curiosità di molti tifosi. Ecco alcune immagini dei nostri inviati.

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