Ufficiale Ritiro Dimaro, ecco i convocati: 32 calciatori con Allegri, aggregati anche i Primavera

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Di seguito l'elenco completo dei convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro.

Il Napoli è sbarcato intorno alle 14:30 a Dimaro-Folgarida per vivere il quindicesimo ritiro in Val di Sole. Al contempo il club azzurro ha diramato la lista dei convocati, 32 i calciatori presenti. Di seguito la nota e l'elenco completo: "Inizia il ritiro estivo del Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo nel pomeriggio per il primo allenamento alla SKI.IT Arena.

I convocati per il ritiro di Dimaro: Alisson Santos, Anguissa, Barido, Beukema, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hasa, Hojlund, Iaccarino, Lindstrom, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rao, Rrahmani, Spinazzola, Vergara".