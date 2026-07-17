Retroscena Mancini: a maggio ha atteso invano la chiamata di ADL, ora è in pole per l'Italia

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Roberto Mancini resta il candidato principe del presidente FIGC Giovanni Malagò per la panchina dell'Italia. Ma spunta un retroscena sul Napoli.

Giovanni Malagò non avrebbe cambiato idea sulla guida della Nazionale italiana. Nonostante le pressioni delle ultime settimane e il recente ingresso di Paolo Maldini e Leonardo nel nuovo corso federale, il presidente della FIGC continuerebbe a considerare Roberto Mancini il candidato designato per la panchina azzurra.

Il retroscena sul Napoli e Mancini

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, la fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana. Il giornalista ha inoltre svelato un retroscena di mercato: lo scorso maggio Roberto Mancini avrebbe atteso invano una chiamata da parte di Aurelio De Laurentiis, con il desiderio di allenare il Napoli, sogno che avrebbe confidato anche ad alcuni amici partenopei. Ora, però, il tecnico marchigiano sarebbe pronto a ripartire dalla Nazionale ita