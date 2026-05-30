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Breve sosta per ricaricare le energie: la vacanza di McTominay ad Ibiza
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Doverosa ricarica di energie per Scott McTominay prima della partenza per gli StatiUniti per il suo primo mondiale con la Scozia. L'Mvp della scorsa stagione ha trascorso una breve sosta pre estiva ad Ibiza con la compagna ed amici.
Ora per McTominay ci sarà la partenza con il gruppo scozzese per la spedizione statunitense: la sua nazione è nel girone C e affronterà Haiti, Brasile e Marocco. Ecco le foto della vacanza spagnola:
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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