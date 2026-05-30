Rapporto spesa/punti Serie A 2025-26: Como top, Napoli male ed insostenibile

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Un'analisi di Calcio e Finanza mette in relazione monte ingaggi e ammortamenti con i punti conquistati in campionato. Chi è primo?

Secondo l'elaborazione realizzata da Calcio e Finanza — che tiene conto del costo rosa, ovvero monte ingaggi lordo, ammortamenti e costo di eventuali prestiti — il Como è la squadra che ha utilizzato meglio le proprie risorse nella stagione appena conclusa. Con un costo rosa complessivo di 104 milioni di euro e 71 punti conquistati in campionato, i lariani guidati da Cesc Fabregas hanno sostenuto una spesa di soli 1,46 milioni di euro per ogni punto: il dato migliore tra le prime dieci della classifica di Serie A.

Bologna in Serie A, rendimento economico: 1,57 milioni a punto, secondo posto nell'analisi sull'efficienza

Alle spalle del Como si piazza il Bologna dell'ormai ex Vincenzo Italiano, alla sua ultima stagione sulla panchina emiliana prima dell'addio. Il club rossoblù ha chiuso il campionato all'ottavo posto con un costo rosa di 87 milioni di euro — il più basso in assoluto tra le squadre analizzate — traducendo ogni punto conquistato in una spesa di 1,57 milioni. Una gestione virtuosa che conferma la capacità del Bologna di competere ad alti livelli pur mantenendo i conti sotto controllo.

Napoli, bilancio Serie A 2025-26: più di 3 milioni spesi per un punto

Terribile il piazzamento degli azzurri in questa speciale classifica: gli uomini di De Laurentiis hanno totalizzato 76 punti in campionato, con il secondo costo della rosa più alto dell'intero campionato per le spese estive e l'aumento degli ingaggi. Con 3,16mln di euro spesi per ogni punto, il Napoli si piazza al nono posto davanti solo alla Juventus che è riuscita a fare molto peggio con 241 milioni di costo rosa e 3,49mln di euro per ogni punto, restando alla fine fuori dalla Champions.