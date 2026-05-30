Foto McTominay consola Gilmour: "Il calcio è crudele, sono devastato! Ti vogliamo bene"

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Infortunio al ginocchio per Billy Gilmour che salterà i Mondiali con la Scozia: arriva il messaggio social di Scott McTominay

Scott McTominay scrive a Billy Gilmour dopo il brutto infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare i Mondiali 2026. "Sono assolutamente devastato per te fratello, il calcio è un gioco crudele e non meriti questo, tieni la testa alta. I giocatori, lo staff e il paese ti vogliono bene", le parole di consolazione del centrocampista del Napoli al suo connazionale scozzese. Di seguito la story Instagram.