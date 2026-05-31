Ziliani: "In bocca al lupo ADL! Ha chiamato il più difensivista del mondo, al confronto Conte è Zeman!"
Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato sul proprio account X le ultime dichiarazioni di Kevin De Bruyne, proiettandosi sull'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli: "De Bruyne vuota il sacco e dice peste e corna del suo ex allenatore. Solo che adesso arriva Allegri: caro De Laurentiis, in bocca al lupo. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'uscita del belga è il preludio al suo addio al Napoli. Un altro asso che se ne va dopo Kvaratskhelia che ha vinto ieri da protagonista la sua seconda Champions.
Se è vero che per De Bruyne è stato un Calvario ritrovarsi nel gioco troppo difensivo di Conte, e considerando che sulla panchina del Napoli De Laurentiis ha chiamato adesso l’allenatore più difensivista del mondo, il teorico del “corto muso” Max Allegri al cui confronto Conte è una specie di Zeman, quante probabilità ci sono che De Bruyne, onde evitare di essere sfiorato da pensieri suicidi, saluti tutti e tolga il disturbo dalla Serie A italiana dopo un solo anno di infelice militanza?".
"Sono contento che Conte vada via: pensava solo a difendersi". De Bruyne vuota il sacco e dice peste e corna del suo ex allenatore. Solo che adesso arriva Allegri: caro De Laurentiis, in bocca al lupo— Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 31, 2026
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